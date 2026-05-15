Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как российские спецслужбы пытаются его убить.

Об этом говорится во вступлении The Times к интервью с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым

В издании отмечают, что Буданов — профессиональный разведчик, которому приписывают планирование и участие в некоторых наиболее зрелищных специальных операциях украинских Вооруженных сил. Он поддерживает тесные отношения с ЦРУ.

Поэтому было «совершенно нормально», что Кремль все еще пытался его убить.

В здании Офиса президента введены расширенные меры безопасности, однако он встретил журналистов The Times с оружием в кобуре. Несмотря на постоянную угрозу его жизни, Буданов считает, что мирные переговоры доведут войну до конца.

«Я не обязан никому доверять, я должен достичь результата», — сказал он.

«Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь делами, в которые не верю… Я верю в процесс переговоров… [его] завершение и результат», — продолжил глава ОП.

Буданов сказал, что его предыдущая работа в должности главного разведчика помогает ему вести переговоры по мирному соглашению, поскольку он все еще имеет доступ к информаторам и влиятельным фигурам в России, предоставляя разведывательную информацию о сильных и слабых сторонах, а также «красных линиях» тех, кто сидел за столом переговоров.

«Мы имели с ними дело много лет, поэтому, поверьте, я знаю, как с ними разговаривать», — подытожил Буданов.

