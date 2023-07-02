Буданов лично поручил поднять на Змеином флаг, который "смотрит на Крым": подробности освобождения острова

Остров Змеиный освобождали в несколько этапов. Во время одного из них был поднят огромный флаг, развернутый в сторону временно оккупированного Крыма.

После освобождения острова Змеиный на нем установили самый большой государственный флаг в направлении Крыма. Такую задачу лично поставил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов перед операцией.

Об этом рассказал командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины на псевдо Тимур в интервью на YouTube-канале "Ramina", цитирует ГУР.

По его словам, день решающей операции на Змеином был разделен на несколько этапов.

"На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили. Далее последовал третий этап — доразведка прибрежной зоны и разминирование", — рассказал спецназовец ГУР МО Украины.

Тогда военные получили спецпоручение от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

"Один из флагов [для Змеиного] мы попросили в Одессе, он был очень вольшой. И вот командир поставил задачу, чтобы он, самый большой, стал на краю острова, который "смотрит" на Крым", ― рассказал Тимур.

После этого группа украинских спецназовцев перешла в финальный этап спецоперации, во время которого удалось взять остров под полный контроль.

"Вражеский триколор был спущен, а наш флаг поднят на официальном флагштоке", ― сказал Тимур.



По его словам, разведчики, выполняющие задачи с повышенным риском, не испытывали страха.

"Сотрудники ГУР МО Украины могут преодолеть свои страхи. У нас есть осторожность. У нас есть планирование. Поэтому ни у командного состава, ни у моих собратьев, которые со мной служат, чувства страха нет", ― заявил Тимур.

Он также вспомнил историю спасения особого жителя Змеиного, которого удалось вывезти при освобождении острова.

"Мы увидели кота. Командир поставил задачу его забрать. Он сейчас в надежных руках", — рассказал командир спецподразделения военной разведки Украины.

Напомним, год назад, 30 июня, Силы безопасности и обороны освободили Змеиный остров от российских оккупантов. По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, операцию по освобождению Змеиного начали планировать в середине марта 2022 года — она продолжалась в несколько этапов.

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