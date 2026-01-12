Буданов мыслит стратегически.

Реклама

По его словам , это решение означает возвращение к политике как пространству договоренностей, а не административному давлению.

«Для внутренней политической элиты это вернувшийся политика сигнал. Приказ, подкуп, принуждение – это не политика. Политика – это договоренность», - отметил Кулеба.

Эксглава МИД считает, что назначение Буданова стало первой с 2022 года серьезной политической договоренностью между ключевыми фигурами украинских властей, и может стать началом возобновления конституционного баланса в стране.

Отдельно экс-министр отметил стратегическое мышление нового руководителя ОПУ, подчеркнув его способность действовать на несколько шагов вперед.

"Кирилл - один из немногих в Украине людей этого уровня, который способен мыслить на несколько шагов вперед", - сказал он.

В отличие от предыдущего главы Офиса президента, Буданов, по словам Кулебы, имеет другой психотип и внутреннюю культуру, непосредственно влияющую на стиль принятия решений и взаимодействие с партнерами.

«Просто в силу психотипов и внутренней культуры Буданов и Ермак – это прямо противоположные личности», – пояснил бывший глава МИД.

Для международных партнеров, по его оценке, это тоже четкий сигнал изменений.

"Нашим внешним партнерам очень простой сигнал: что так, как было, больше не будет", - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба добавил, что сам факт достижения договоренности между президентом Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым свидетельствует о политической зрелости нового руководителя ОПУ.

«То, что они смогли достичь договоренности – для меня это признак оздоровления украинского политического ландшафта. И то, что Кирилл пошел в эту договоренность, также говорит о его политической зрелости», - подытожил эксглава МИД.