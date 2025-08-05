Буданов насмешил, как российские агенты "спалились" с газеткой в жару

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал курьезную историю о том, как непутевые агенты российских спецслужб выдали себя в одной из жарких стран.

Этой историей глава военной разведки поделился в интервью YouTube-каналу RAMINA.

По словам Буданова, в одной из жарких стран российские агенты выдали себя тем, что при температуре +45 градусов сидели в костюмах в пустом кафе и читали газету.

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«Так получилось, столкнулись с российским каким-то элементом операции. И там они сразу, как говорится, привлекли внимание, потому что жаркая страна. Плюс 45, день, кафе пустое, потому что никто не сидит на улице. Сидит парень в очках, в костюме, с газетой. Сидит и ждет. Потом заходит еще один такой, — а это же пустая плоскость, как говорится, никого нет, — тоже — с газетой, кивнул, подошел. Это просто ужас. Они сидят, на них реально смотрят все. И они понимают, что уже ничего не сделаешь», — рассказал начальник ГУР.

Он отметил, что это элементы, которые перекочевали из классической школы, из методов 40-х, 30-х, 50-х годов прошлого века. Такие формы и методы правильные, «но их надо использовать творчески», добавил Буданов.

К слову, в этом же интервью начальник ГУР рассказал, что разведка несколько раз получала уникальную информацию от проституток. Поэтому, по словам Буданова, если разведчику надо провести ночь с проституткой для достижения цели — в этом нет проблемы.