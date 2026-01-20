Буданов назвал истинную причину, почему Россия будет блокировать вступление Украины в НАТО

Кирилл Буданов

Кремль будет использовать вопросы членства Украины в НАТО как ключевой инструмент давления и главное оправдание своей агрессии. Россия и дальше будет официально настаивать на внеблоковом статусе Киева.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам руководителя Офиса Президента, тезис о защите от НАТО был основным во время аннексии полуострова в 2014 году. Тогда РФ утверждала, что якобы предотвращает заведение сил Альянса в Крым. Впоследствии этот же аргумент, хоть и менее интенсивно, использовался для оправдания войны на Донбассе.

«Будет ли Россия настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО? Точно будет настаивать. Что из этого выйдет? Давайте посмотрим. Это наиболее устоявшийся аргумент, которым они уже 12 лет оправдывают факт вторжения в Украину. В 2022 году одной из основных причин называлось утверждение, что они спасают Россию от расширения НАТО на восток. По логике РФ, присоединение Украины несет идеологическую и экзистенциальную угрозу существованию Российской Федерации», — заявил Буданов.

Кирилл Буданов резюмировал, что борьба за право Украины самостоятельно выбирать союзы безопасности остается одним из главных вызовов в противостоянии с агрессором.

Напомним, еще до начала полномасштабной войны Джо Байден напрямую заявил ему об отсутствии перспектив членства Украины в НАТО.

В то же время Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может быть значительно ускорено.