Буданов назвал истинную цель российских атак по Украине
Россияне думают, что блэкауты влияют на социально незащищенные слои населения Украины.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация пытается добиться масштабного отключения электроэнергии в Украине. Таким образом, страна-агрессорка планирует усилить социальное напряжение в стране.
Об этом он заявил в интервью Il Foglio.
«Люди со средним и высоким уровнем дохода теперь располагают всевозможными устройствами, чтобы выдержать отключения электроэнергии, такие как инверторы и аккумуляторы, а некоторые даже имеют частные генераторы для отопления и освещения своих домов. Военные и правительственные объекты также давно оснащены генераторами, но пострадавшие от российских атак принадлежат к социально незащищенным слоям населения с низким уровнем дохода. Российское руководство хочет полного отключения электроэнергии, потому что считает, что это создаст социальное недовольство в стране», — сказал он.
Напомним, в Черниговской области крайне сложная ситуация с электроснабжением. Тяжелее всего — на севере области, там, где громады граничат с Россией. Враг постоянно их обстреливает и прицельно бьет именно по критической инфраструктуре.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ЕС и США готовы помочь Украине пройти эту зиму.
«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь пройти эту зиму», — заверил он.