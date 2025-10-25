Буданов назвал истинную цель российских атак по Украине

Кирилл Буданов / © Getty Images

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация пытается добиться масштабного отключения электроэнергии в Украине. Таким образом, страна-агрессорка планирует усилить социальное напряжение в стране.

Об этом он заявил в интервью Il Foglio.

«Люди со средним и высоким уровнем дохода теперь располагают всевозможными устройствами, чтобы выдержать отключения электроэнергии, такие как инверторы и аккумуляторы, а некоторые даже имеют частные генераторы для отопления и освещения своих домов. Военные и правительственные объекты также давно оснащены генераторами, но пострадавшие от российских атак принадлежат к социально незащищенным слоям населения с низким уровнем дохода. Российское руководство хочет полного отключения электроэнергии, потому что считает, что это создаст социальное недовольство в стране», — сказал он.

Напомним, в Черниговской области крайне сложная ситуация с электроснабжением. Тяжелее всего — на севере области, там, где громады граничат с Россией. Враг постоянно их обстреливает и прицельно бьет именно по критической инфраструктуре.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ЕС и США готовы помочь Украине пройти эту зиму.

«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь пройти эту зиму», — заверил он.