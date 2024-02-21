Буданов назвал количество оккупантов, которые сейчас воюют в Украине

Враг способен набирать ежемесячно около 30 тысяч человек.

Против Украины на сегодняшний день воюют 510 тысяч российских оккупантов. Кроме этого количества, армия РФ может за месяц набрать около 30 тысяч человек.

Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Кремль способен пополнять новой живой силой свою армию. На сегодняшний день в Украине воюют 510 тысяч окупантов. Враг способен набирать ежемесячно около 30 тысяч человек.

В то же время для захвата Авдеевки россиянам понадобилось почти два года упорных боев, а в глобальном смысле Кремль пытался взять город с 2014 года.

"Это успех великой, могущественной русской армии?" – риторически спросил разведчик.

Напомним, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было таким успешным, как ожидалось. Однако Украина сможет снова устроить контрнаступление, однако уже в 2025 году.

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