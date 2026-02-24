Буданов назвал недопустимые действия в войне

Буданов о войне с РФ / © Getty Images

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что даже во время войны существуют границы, которые ни одна из сторон конфликта не имеет права нарушать.

Об этом он рассказал в комментарии «РБК-Украина».

По словам Буданова, война всегда связана с насилием и разрушением, однако определенные действия остаются неприемлемыми прицельные удары по больницам и роддомам, разрушение исторических и культурных объектов, убийства гражданских, особенно детей.

«Я не могу понять, как можно применять оружие против людей, физически не способных сопротивляться — детей или пожилых. Это потеря человеческого достоинства», — подчеркнул Буданов.

Он также выступил против атак на политические центры и места нахождения руководителей стран, ведущих войну. По его словам, соблюдение таких правил особенно важно в условиях продолжающихся мирных переговоров.

«Даже в войне, которую мы считаем несправедливой и захватнической, необходимо придерживаться принципов, чтобы приблизить долгожданный мир», — добавил руководитель ОП.

Напомним, главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что российские лидеры должны быть наказаны за войну против Украины. Евросоюз выделил первые 10 млн евро на создание Специального трибунала для преследования российских лидеров за их роль в войне против Украины.

Ранее речь шла о решении суда по делу Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который был главным надзирателем и палачом тайной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке еще до полномасштабного вторжения.

В 2020-м, после одного из обменов, гражданские пленники начали рассказывать, что годами происходило в этой застенке. Тогда и выяснилось, что «Палич» пытал людей током, избивал до беспамятства и насиловал. Задержали его в Киеве в конце 2021-го, а за два года суд вынес приговор — 15 лет за решеткой.