Буданов назвал самый абсурдный фейк о себе от пропаганды РФ

Пропагандисты неоднократно придумывали разные фейки о Буданове. Несколько раз в РФ его даже "похоронили" или называли тяжело раненым.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал абсурднейший фейк, который против него создавали российские пропагандисты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"По моему мнению, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили. Появились фото, где я вместе с послом Японии, тогда они (россияне — Ред.) его разобрали, в сети распространили фото с такими приписками: " Здесь у него такой наклон", "Здесь нет тени", – вспомнил Буданов.

По его словам, тогда у пропагандистов было две версии. Первая – Буданов "едва жив, у него корсет стоит", "его просто как мумию держат, поддерживают, чтобы не упал".

"Второй вариант, что это вообще голограмма. Это уже серьезно, да", — отметил глава ГУР.

Буданов признал, что, несмотря на все попытки, Украина не сможет полностью разрушить линию российской пропаганды.

"У них достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира. Это ведь идея не только из Российской Федерации, но и от их агентов влияния. Это огромная машина с огромным количеством медийного ресурса, это все только видимая часть", – подытожил он.

Ранее мы собрали все, что известно о покушениях на главу ГУР Кирилла Буданова. По информации ГУР, на Буданова совершили более десяти серьезных попыток покушения с начала войны.

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