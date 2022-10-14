Буданов назвал украинскую армию самой опытной в мире и объяснил, почему же она тренируется за границей

Такого опыта, как в ВСУ, пока нет ни у одной из армий мира.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинская армия на сегодняшний день – самая опытная из-за масштабов войны и опыта, который приобретают в ней ВСУ.

Об этом глава военной разведки рассказал в эфире телемарафона 14 октября.

Буданов объяснил, что развязанная Россией война против Украины – первая абсолютно конвенционная война со времен Второй мировой, ведь в боях применяются все виды вооружений. Поэтому такого опыта, как в ВСУ, пока нет ни у одной из армий мира.

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"Большего опыта, чем у нашей армии, сейчас нет ни у кого в мире, и сейчас это никто никоим образом не подвергает сомнению, и с радостью обмениваются с нами опытом", — отметил глава ГУР.

Он также объяснил, почему украинские военные учатся и готовятся за границей. По словам Буданова, это вынужденная мера, ведь скопление большого количества бойцов на учебных полигонах Украины рискованно.

Глава разведки подчеркнул, что после войны произойдет немало изменений в военной стратегии. Эти изменения будут зависеть именно от этой войны.

Буданов также высоко оценил и работу украинской разведки: информацию удается получать на опережение и какие-либо действия врага не являются неожиданностью для Украины.

Отметим, что 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. По этому случаю свои поздравления выразил президент Владимир Зеленский, который назвал ВСУ абсолютными героями и людьми с большой буквы.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил мужчин и женщин бойцов за службу, которые "остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии".

Возрождена военная традиция ВСУ

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