Буданов назвал виновных в срыве мобилизации в Украине

Главной ошибкой Украины была «наглухо проиграна медийная кампания» по мобилизационной кампании.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в открытом интервью Клубу LB.

По его словам, одна из ошибок в войне с Российской Федерацией, это «наглухо проигранная медийная кампания». В частности, это, убежден Буданов, позволило «поднять градус в вопросах мобилизации».

«Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется. Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сделал заявление об усилении мобилизации и рекрутинга в ответ на наступление оккупационного войска РФ. Он отметил, что теперь срок базовой общевойсковой подготовки уже увеличен до 51 дня, а также запланировано усовершенствование учебных центров.

В свою очередь, военный аналитик Иван Тимочко считает, что уже в 2026-м мобилизация в Украине может столкнуться с новым вызовом. По его словам, не исключено, что во время нее в ВСУ будут вынуждены набирать больше личного состава, чем сейчас.