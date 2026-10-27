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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Буданов не сдержал раздражения: что предложила команда Трампа — Le Monde

Возобновление торговли с Россией, нефтяные контракты и перспективы крупных инвестиций все более заметно влияют на дипломатические сигналы Вашингтона.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Реакция Буданова на план Трампа

Реакция Буданова на план Трампа / © Associated Press

За кулисами дипломатии Белого дома разворачивается масштабная торговая игра. Пока Украина борется за свободу, окружение Дональда Трампа ищет с Москвой общие «прагматические интересы», превращая войну в площадку для коммерческих соглашений.

Об этом пишет Le Monde.

Буданов разозлился после разговора с Уиткоффом

Во время длительной встречи 9 октября в закрытом гольф-клубе Shell Bay на побережье Флориды глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов столкнулся с впечатляющим цинизмом. Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером вместо обсуждения мира решили прочесть лекцию Буданову о том, как зарабатывать деньги.

Американские переговорщики с увлечением рисовали картины послевоенного «регионального процветания». Они предлагали перезапустить транзит российских нефти и газа через украинскую территорию в Европу, убеждая, что Киев будет получать дивиденды, а европейские потребители — дешевые энергоносители. Уиткофф искренне считал это идеальным соглашением, где выиграют все.

Шокированный этим предложением, которое фактически превращает Украину в экономического вассала Кремля, Буданов дал жесткий ответ и заявил: «Наша модель — это не Беларусь, это Польша!», пишут журналисты.

После встречи Буданов позвонил Зеленскому в гневе, но президент, по словам журналистов, посоветовал ему сдержаться в эмоциях.

Напряженную паузу прервала новость о том, что Дональд Трамп публично объявил о договоренности закупить около 5 миллионов тонн российского дизеля. Трамп не скрывал радости: сбив цены на топливо, он рассчитывал повысить шансы республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября.

В ответ на беспокойство украинцев Стив Уиткофф раздраженно заявил, чтобы Украина прекратила удары по российским НПЗ, ведь это якобы подвергает мир опасности. В Киеве поняли главное: Белый дом сделал Кремлю огромный финансовый подарок, не получив от Путина никаких реальных уступок.

Такой ход Вашингтона стал фактическим сигналом к возобновлению торговли с Москвой, в обход санкций и без привязки к реальному прекращению огня. Для Украины это создало угрозу оказаться лицом к лицу с агрессором перед тяжелой зимой.

В украинском руководстве не скрывали разочарования. В разговорах с журналистами Владимир Зеленский прямо назвал решение Трампа предательством.

В то же время в США видят ситуацию только сквозь призму выгоды.

«Трамп пришел из мира бизнеса. В этом мире думают о том, как создать благоприятные возможности для обеих сторон. Война — это игра с отрицательной суммой, где проиграют все, тогда как бизнес и мир — это игры с положительной суммой», — сказал зять Трампа Джаред Кушнер во время визита в Киев 7 сентября.

Кремлевский «коммивояжер» Дмитриев продает Трампу идею мира через нефть и деньги

Сходство между аргументами американских посланников и нарративами Кремля не было случайным. За этим сценарием стоит глава РФПИ Кирилл Дмитриев — человек с западным образованием и выходец из ведущих американских консалтинговых компаний, к тому же имеющий прямой выход на семью Путина.

Дмитриев мастерски использует слабости окружения Трампа. Он предлагает масштабные проекты и приятные «вишенки на торте». Аналитики описывают его как гибкого манипулятора, испытывающего страсть команды Трампа к суперсоглашениям в сфере энергетики, авиации, искусственного интеллекта и добычи редкоземельных металлов.

В то время как Дмитриев публично говорит о «неизбежности» восстановления связей с Россией и обвиняет Европу в «глупости» из-за ее санкционной политики, Москва параллельно наращивает армию и увеличивает военные расходы на будущие годы.

Деньги впереди мира

Попытки заманить команду Трампа бизнес-перспективами в конечном итоге изменили последовательность переговоров. Если раньше предполагалось, что любые экономические контакты возможны только после прекращения огня и обмена пленными, то сейчас бизнес вышел на первый план.

Под подготовку этих проектов уже была создана широкая инфраструктура: от роскошных приемов американских делегаций в Москве и Санкт-Петербурге до прямых переговоров с министерствами в Вашингтоне. Эту же линию подтверждают и неофициальные советники Трампа. В частности, бизнесмен Гвидо Ломбарди объяснил глобальный замысел Белого дома:

«Нефтяной план Дональда Трампа — это комплексная стратегия. После установления контроля над венесуэльскими запасами — и, возможно, в ожидании захвата иранской нефти — соглашение с Россией, предусматривающее, в частности, приобретение доли в „Лукойле“, вписывается в более широкие рамки концепции „Америка прежде всего!“».

Ощущая смену ветра в Вашингтоне, Кремль уже рассчитывает на дальнейший раскол в Европе. РФ надеется в будущем заключать соглашения с более лояльными европейскими политиками и бизнес-кругами, которые уже сейчас выражают заинтересованность в общих проектах.

Поставки российского дизеля в США: последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом сосредоточился на обсуждении экономического сотрудничества и поставке топлива и удобрений. На фоне войны против Украины он продвигает идею возобновления торговли с Соединенными Штатами, демонстрируя готовность к соглашениям после уступок со стороны Вашингтона.

В частности, Кремль заявил о подготовке к отправке первых танкеров с дизельным топливом емкостью 40 тысяч тонн в течение нескольких дней. Кроме того, РФ предложила поставлять Штатам минеральные удобрения в больших объемах.

В то же время реализация договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу увеличения поставок дизельного топлива на мировой рынок оказалась под угрозой.

Причиной стал обвал российского экспорта дизеля более чем на 75%: по данным аналитиков Kpler, в сентябре он упал до 141 тысячи баррелей в сутки против 608 тысяч годом ранее.

Такое резкое сокращение вызвано симметричным усилением украинских ударов дронами по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре, что фактически парализовало экспорт. Эксперты отмечают, что восстановление уничтоженного сложного оборудования требует длительного времени и доступа к импорту. Поэтому Москва вряд ли сможет выполнить обязательства по поставке обещанных объемов без энергетического перемирия.

Ситуация дополнительно осложняется уменьшением экспорта топлива с Ближнего Востока, из-за чего общие мировые потери составляют 1 миллион баррелей в сутки. Это привело к резкому росту цен на дизель в США, а Международное энергетическое агентство предупреждает, что дефицит на рынке может сохраняться вплоть до 2027 года.

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