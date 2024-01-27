Буданов о крушении Ил-76: Нет доказательств, что самолет мог перевозить пленных украинцев

ГУР Минобороны Украины не располагает подтверждающей информацией о вероятном пребывании украинских военнопленных на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76М, который упал под Белгородом 24 января.

Об этом во время встречи с родными и близкими пленных украинских защитников заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, его цитирует в Facebook Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", — отметил Буданов.

Что известно о крушении Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. На месте падения прибыли российские правоохранители и опубликовали фотографии и видео с поля, на котором упал самолет. На кадрах, заметили наблюдатели, не было видно признаков того, что в салоне могло находиться большое количество людей.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали совершить обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился.

25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: он заверил, что власти верифицируют имеющуюся информацию и когда будет что-либо известно, сообщат общественность.

Международный Комитет Красного Креста не получил от российских властей список украинских пленных, которых должны были обменять 24 января. Кремль скрывает фамилии людей, по которым были договоренности с украинской стороной.

Читайте также: