Буданов о решении суда ООН по РФ: "Непризнание очевидных фактов будет иметь последствия"

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов прокомментировал решение Международного суда ООН по обвинению государства-агрессора России в финансировании терроризма. Так, непризнание очевидных фактов будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Выходит, что оружие, не терроризм?

Как известно, Международный суд ООН 31 января 2024 г. рассматривал дело "Украина против России", где Москве были предъявлены обвинения в нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма. В суде придумали оправдание агрессии РФ. Мол, ее нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга МН-17, является оружием, а не деньгами.

"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран", – заявил Буданов.

Глава украинской разведки предостерег мир, что такой подход порождает серьезные риски. Вполне возможно, что Россия может повторить содеянное.

"Получается, если государство-агрессор даст боевикам-террористам ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом", – объяснил Кирилл Буданов.

Ранее Буданов высказался об "усталости" Запада от войны.

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