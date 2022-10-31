Буданов об атаках РФ критической инфраструктуры Украины: "Кремль использует зиму как оружие"

Россия, не имея успехов на фронте, пытается давить на Украину, нанося удары по критической инфраструктуре.
Зиму Кремль использует как оружие, пытаясь деморализовать украинцев.
Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в комментарии "Inews".
"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями раньше. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все жестокости, причиненные им оккупантами", — отметил руководитель военной разведки Украины.
Кирилл Буданов также добавил, что ВСУ могут выбить ВС РФ из Херсона уже в следующем месяце, а это станет "сейсмическим ударом" для россиян и разрушит их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.
Ранее Кирилл Буданов заявлял, что в случае потери временно оккупированного Херсона РФ может совершить попытку прорыв со стороны территории Республики Беларусь.
Также глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что Украина может вернуть Крым уже в следующем году и будет это сделано только по военному пути.
Напомним, что сегодня, 31 октября, Россия совершила массированную атаку ракетами по критической инфраструктуре Украины. Повреждены энергетические объекты в нескольких областях.