Буданов об уничтожении А-50: "Еще один упадет, и круглосуточное дежурство придется прекращать"

В РФ осталось еще 6 таких самолетов.

Вражеского самолета А-50 больше нет. На борту, конечно, были российские офицеры.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов во время выступления на форуме "Украина. Год 2024".

"Это самолет ДРЛО, там должно быть изменение, без этого он не может летать в принципе", – говорит он.

Буданов также прокомментировал уничтожение самолета 24 февраля. В этот день, как известно, мы ожидали бомбардировки со стороны РФ.

"Мы ожидали тогда, когда он будет. Мы ждали самолет, а не дату" – говорит руководитель украинской разведки.

По словам Буданова, у РФ осталось еще 6 таких самолетов.

"Две полных смены. Еще один упадет, и круглосуточное дежурство придется прекращать", – заметил глава ГУР МО.

Ранее Игнат объяснил, как сбыт уникального самолета РФ А-50 повлияет на массированные атаки по Украине.

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