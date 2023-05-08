Буданов обратился к украинцам в День памяти и примирения: "Победа будет нашей"

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения 8 мая, пообещав отомстить врагу за каждую выпущенную ракету и военное преступление.

Об этом сообщила пресс-служба украинской разведки.

Буданов отметил, что в День памяти и примирения, чествуя выдающийся вклад украинцев в победу антигитлеровской коалиции, "выражаем уважение и признательность всем борцам против нацизма".

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Начальник ГУР констатировал, что Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. И сегодня украинцы ценой собственных жизней защищают не только себя, но и весь мир.

"Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего Украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!" – заверил Буданов.

Он также пообещал месть российским захватчикам за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы, за каждое совершенное в Украине преступление.

"Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Ведь ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско!" – подчеркнул начальник военной разведки.

Напомним, накануне Буданов анонсировал продолжение в любой точке мира ликвидации россиян, причастных к полномасштабной войне и смертям украинцев. Свое заявление глава ГУР сделал на фоне взрыва авто российского пропагандиста-украинофоба Захара Прилепина.

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