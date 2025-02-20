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Буданов объяснил, как россиянам удалось совершить покушение на его жену

Буданов объяснил, как россиянам удалось совершить покушение на его жену

Кирилл Буданов / Фото: Associated Press

К счастью, довести задуманное до конца врагу не удалось.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал попытку отравить его жену в 2023 году. По его словам, россиянам удалось покушаться на Марианну Буданову, ведь они имеют мощную силовую структуру.

Об этом Буданов сказал в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

Главу украинской разведки спросили, была ли это измена и как злоумышленникам удалось проникнуть в дом Будановых.

"Мы имеем дело с одной из сильнейших силовых систем в мире. Речь идет о комплексе по работе разных структур и людей. Где-то у них есть успешные шаги. Я никогда не боялся это признать. Есть успешные операции у россиян, есть успешные операции у нас. Это нормально", – констатировал он.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что интересовался и разбирал многие примеры введения иностранных войск в страну. Впрочем, все они, по всей видимости, подтверждают неэффективность такого мероприятия.

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