Буданов объяснил, когда Украина и Россия могут приблизиться к мирному соглашению

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал оценку возможности достижения мирного соглашения, назвав сроки, когда совокупность необходимых для этого факторов может снова проявиться.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

В интервью Буданов напомнил, что прекращение российско-украинской войны и подписание мирного соглашения зависит от совпадения ряда критических факторов как внутри России, так и на внешнем контуре, в частности, в европейских странах и США.

На вопрос о том, приблизились ли стороны к этому стечению обстоятельств, глава ГУР заявил:

«Мы будем приближаться к этому зимой».

Конкретизируя свой прогноз, Буданов очертил временные рамки, когда упомянутое окно возможностей откроется снова:

«Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут проходить в начале и середине февраля».

Генерал-лейтенант решил не раскрывать детали, подчеркнув, что более подробный комментарий будет неправильным.

Когда закончится война в Украине — прогнозы

Напомним, окончание войны в Украине остается одной из самых обсуждаемых тем в мире. Многие военные, эксперты, политики и общественные деятели делают смелые прогнозы и называют неожиданные сроки прекращения огня.

В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война в Украине может закончиться раньше, чем это ожидается.