Буданов оценил возможность обмена территориями с РФ: о чем идет речь

Украина и российские агрессоры теоретически могут провести обмен оккупированного Мелитополя на Теткино, которое контролируют российские добровольцы, но говорит об этом рано.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

На вопрос журналистов о том, возможен ли обмен Теткино на Мелитополь, Буданов ответил: "я видел и слышал о таком факте... Что могу сказать: я – с радостью, а как там будет – давайте увидим… Пока думаю, что рано для этого", — заявил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов оценил рейд добровольцев в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские добровольцы дерзко обратились к диктатору Путину и призвали его к диалогу.

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