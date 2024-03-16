Буданов оценил возможность обмена территориями с РФ: о чем идет речь

Глава ГУР выразил свое мнение.
Украина и российские агрессоры теоретически могут провести обмен оккупированного Мелитополя на Теткино, которое контролируют российские добровольцы, но говорит об этом рано.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
На вопрос журналистов о том, возможен ли обмен Теткино на Мелитополь, Буданов ответил: "я видел и слышал о таком факте... Что могу сказать: я – с радостью, а как там будет – давайте увидим… Пока думаю, что рано для этого", — заявил Буданов.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов оценил рейд добровольцев в РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские добровольцы дерзко обратились к диктатору Путину и призвали его к диалогу.
Читайте также: