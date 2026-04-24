Буданов очертил "красные линии" в переговорах с Россией: на что готова Украина

Кирилл Буданов

Стремление Украины к завершению войны не означает готовность сдавать свои позиции. Именно внутренняя и внешняя мощь государства — определяющие факторы в процессе мирных переговоров.

Об этом подчеркнул руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время выступления на Киевском форуме безопасности, передает Новости.LIVE.

Позиция Украины в мирных переговорах с РФ

Глава ОПУ подчеркнул, что позиция Украины на переговорах напрямую зависит от ее способности сопротивляться и сохранять устойчивость. Он отметил, что слабость государства лишает его возможности отстаивать собственные интересы.

«Если мы будем сильны, это даст нам маневр в этой ситуации. И наоборот, если мы будем слабы, нам только будут диктовать условия», — заявил Буданов.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что желание достичь мира является проявлением здравого смысла, а не свидетельством слабости государства.

Позиция относительно территориальной целостности и красных линий

Кирилл Буданов очертил принципиальные рамки, за которые Украина не переступит в диалоге с агрессором. Он отметил невозможность признания каких-либо претензий на украинские земли и отметил, что переговоры по Донбассу должны завершиться в пользу Украины.

«Красная линия проста, я думаю, она всем ясна. Первое — мы ничего не признаем. Этого не будет. Кто бы что ни пытался и так просто не будет. Даже не мечтайте. Что касается Донбасса, мы найдем, я уверен, решение, которое удовлетворит, прежде всего, нас. Это наша земля. И никто здесь не в праве торговать землей. Этого не будет», — подчеркнул он.

Также руководитель ОПУ добавил, что детали переговоров нельзя раскрывать до их завершения, иначе они потеряют смысл. Буданов подчеркнул: внутреннее единство важнее оружия, ведь без него любая помощь будет бесполезной. Он призвал украинцев объединиться вокруг государственной власти.

«Нам можно сюда забросить миллион танков, дронов, самолетов. Но если нет единства, это просто не будет работать. Это самое главное. И, к сожалению, или к счастью, в эти времена мы все должны объединиться, нравимся мы друг другу или не нравимся ради достижения цели. А цель у нас — выживание нашего государства. И его будущее. Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, возглавляемой президентом Украины и другого варианта не существует. Все остальное приведет нас к катастрофе», — подытожил Кирилл Буданов.

