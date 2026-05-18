Буданов остается одной из главных мишеней Кремля — The Times

Руководитель ОП и один из главных переговорщиков Украины по переговорам с Россией Кирилл Буданов остается одной из главных целей Кремля. По данным The Times, за последние годы он пережил минимум десять покушений, а российские спецслужбы продолжают попытки его устранения даже во время переговоров по завершению войны.

В интервью британскому изданию Буданов заявил, что не считает странным то, что Кремль продолжает охоту за ним.

«Мне не нужно никому доверять — мне нужно добиться результата», — сказал он, комментируя мирный процесс с Россией. В то же время глава ОП подчеркнул, что верит в возможность завершения войны путем переговоров.

The Times также подчеркивает, что Буданов в настоящее время совмещает дипломатическую роль с разработкой долгосрочной оборонной стратегии Украины. Издание отмечает, что он сохранил доступ к неформальным каналам внутри России и использует многолетний опыт работы в разведке во время переговоров с Москвой.

В материале также идет речь о ряде покушений на Буданова и его окружении. В частности, в 2024 году СБУ сообщала о сорванной попытке удара по его кортежу баллистическими ракетами с участием работавших на Россию сотрудников Управления государственной охраны. Ранее жену Буданова Марианну и нескольких офицеров разведки, по данным украинских спецслужб, отравили тяжелыми металлами.

