Буданов откровенно рассказал о своем хобби: при чем здесь Черноморский флот РФ

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказали о своих хобби.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своим необычным хобби.

Этим он поделился во время беседы с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым во время саммита UNITED24.

"Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый появляется — новый (модель корабля — ред.)... Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился", — сказал Буданов.

В то же время Михаил Федоров рассказал, что после того, как видит приятную статистику уничтоженной техники россиян, любит ходить в театр.

Напомним, Служба безопасности Украины оснастила морские дроны Sea Baby реактивными системами залпового огня "Град". Это новая веха в истории морских сражений. С помощью таких дронов спецслужба может существенно увеличить список потенциальных целей на море. Одной из приоритетных целей глава СБУ Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в частности – морским дронов Sea Baby.

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