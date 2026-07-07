Буданов откровенно сказал, что происходит между ним и Зеленским.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что у него с Владимиром Зеленским не было и нет никаких конфликтов, а назвал это «трансферным периодом» в коммуникации.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина.

«Я думаю, что нет. Но опять же у меня своя модель работы и управления. Он привык к той, к которой он привык. И это нормально. Это трансферный переходный период. Это абсолютно нормально», — прокомментировал он.

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По его словам, между ними была своеобразная рабочая «притирка».

Да, в любом коллективе это есть. И проблемы в этом нет никакой, и быть не может», — добавил Буданов.

На вопрос журналиста, что его манера коммуникации с Зеленским существенно отличается от предшественника Андрея Ермака, Буданов ответил иронически: «Куда его манера завела, все, в принципе, увидели».

Также он не считает, что ошибка Ермака состоит в том, что он находился с президентом в режиме 24/7, однако «в конце концов, мы все видим результат».

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«Я в любом случае являюсь его подчиненным, поэтому у меня с этим как минимум нет проблем, учитывая, что я все же военный человек», — отметил Буданов и добавил, что рабочих вопросов с президентом «очень много».

Вероятный конфликт между Будановым и Зеленским — что известно

Отметим, что после прихода Буданова на должность руководителя ОП в СМИ появилась информация о предполагаемом конфликте с Владимиром Зеленским.

Впрочем, президент Украины заверил, что у него и переговорной команды «никаких конфликтов» с новым главой ОП. Зеленский добавил, что он доволен результатами работы Буданова.

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