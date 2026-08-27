Буданов отреагировал на упоминания своего имени в пленках НАБУ: детали заявления

Буданов об упоминаниях своего имени в пленках НАБУ

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Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов впервые прокомментировал информацию о том, что его имя звучало на записях прослушиваний Ирины Мудрой, которая получила подозрение НАБУ.

Об этом Буданов рассказал журналистам hromadske.

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Буданов об упоминаниях своего имени на пленках НАБУ: что заявил

Глава Офиса Президента признал, что общался с подозреваемой уже после ее увольнения. Он добавил, что общение велось только по рабочим вопросам.

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На вопрос журналиста, почему его имя фигурировало на пленках, Буданов ответил так:

«Пусть судьи разбираются. Где кто звучит, знаете, много чего где звучит».

Буданов добавил, что не имеет склонности отворачиваться от людей, в отношении которых нет окончательных решений суда.

«Увольнение — это юридический процесс. Я, в принципе, никогда от людей не отворачивался, пока не было окончательных выводов. Суд установит решение — это другой вопрос».

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Что известно о деле «Форрест Гамп»

Напомним, бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила в Высшем антикоррупционном суде, что значительная часть подозрения по делу «Форрест Гамп» базируется на скрытых записях экс-нардепа Максима Микитася, которому она доверяла.

По ее словам, следствие воспринимает на веру «эмоциональные и неосторожные частные разговоры», а часть приписываемых ей фраз на самом деле ей не принадлежит. Мудрая полностью отрицала получение от Микитася 4 миллионов долларов и заявила о готовности предоставить объяснения по каждому эпизоду.

Во время судебного заседания прокурор Виталий Гречишкин зачитывал расшифровку диалогов между фигурантами, в частности, интимного характера с применением уменьшительно-ласкательных обращений. Адвокаты Мудрой выступили против разглашения деталей личной жизни, и судья Игорь Строгий призвал прокурора воздерживаться от подобных подробностей.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой по делу «Форрест Гамп» в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен, тогда как САП настаивала на 150 миллионах.

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Поручителями подозреваемой готовы были выступить главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович и военнослужащий Сергей.

НАБУ и САП инкриминируют Мудрой причастность к схеме на 150 миллионов гривен по поводу попытки внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко через государственный «Сенс Банк» и подконтрольные компании. В рамках расследования опубликованы записи разговоров, где женщина с голосом, похожим на голос Мудрой, обсуждает финансовые вопросы с Микитасем и упоминает влияние на банк политиков, после чего президент Владимир Зеленский уволил должностное лицо.

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