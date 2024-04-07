Буданов ответил, будет ли Украине "катастрофически тяжело" из-за нехватки боеприпасов

Украина на сегодняшний день нуждается в "дополнительном количестве артиллерийских систем".

Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

По инициативе Чехии разные страны ЕС, включая Германию, объединились для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов на мировом рынке.

"Я пока не вижу, что без постоянной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело", — подчеркнул Буданов.

Он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году.

Кроме того, Буданов надеется на то, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.

Напомним, Россия скоро пойдет в наступление: Буданов назвал луну и приоритетную цель врага.

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