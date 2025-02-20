Буданов ответил, должен ли один из украинских генералов возглавить Украину

Глава ГУР Кирилл Буданов категорически отверг идею перехода Украины к полу автократическому режиму, подчеркнув, что страна должна оставаться демократической.

Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Буданов ответил на вопрос, требуют ли интересы Украины перехода от модели парламентской демократии к режиму "более централизованного, жесткого и, скажем так, патерналистского полу автократического правления", который может возглавить один из украинских генералов.

"Я категорически негативно отношусь к таким мыслям, потому что не стоит забывать, что мы демократия. Может, не идеальная, но все-таки демократия. Я очень хорошо знаю, что такое. Скажем так, глубоко знаю, потому что моя работа с этим связана", — заявил Буданов.

Он также отметил, что недавно, после допросов северокорейских пленных, он получил дополнительное осознание того, что такое автократия в худшем проявлении.

"Что такое тоталитарные режимы в разных странах? Недавно для меня, например, была определенная, я бы сказал, серия откровений, когда наши офицеры допрашивали пленных северокорейцев. Они дополнили мою картинку познаниями, что же такое автократия, тоталитаризм в самом, наверное, таком ужасном его проявлении. И поверьте, пусть будет демократия. Вот это все это лишнее, это человеконенавистнические подходы, которые создают. Даже не покорных людей, а просто роботов. Это не наш путь", — добавил Буданов.

По его словам, любые призывы к тоталитаризму вызывают вопросы об истинных намерениях их авторов.

"Толерантность и инклюзивность. Украина страна возможностей. Это возможно только в демократическом обществе. Когда кто-то начинает говорить о тоталитаризме. Ну, стоит задуматься, какие же цели у этого человека на самом деле", — заявил глава ГУР.

Напомним, Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины.

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