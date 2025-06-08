Буданов ответил на упреки РФ об обмене и сообщил, когда ждать репатриации тел

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

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Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

«Мы тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Кого, когда и как менять, не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы. Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами и причастны», — отметил он.

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Он уточнил, что Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, базирующейся на достигнутых договоренностях.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник. Все двигается по плану, невзирая на грязную информационную игру врага», — добавил Буданов.

Ранее сообщалось, что Россия якобы доставила первую партию тел погибших военных ВСУ на границу с Украиной, а чиновники РФ заявляют, что Украина якобы отказывается забирать тела погибших.