Буданов побывал в Бахмуте: стало известно, что там делал глава военной разведки (фото)

По данным разведки, буданов был в Бахмуте с 27 по 28 декабря.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских защитников в Бахмуте Донецкой области.

Об этом заявили в пресс-службе ГУР МО.



"27-28 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначения", — говорится в сообщении.



В разветке отметили, что Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов.

Ситуация в Бахмуте

Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

Накануне своего визита глава государства заявил, что город Донецкой области остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 км активных боевых действий. Зеленский заметил, что оккупанты с мая безуспешно пытаются сломать Бахмут.

По данным Института изучения войны, обнародованным 27 декабря, российские силы в районе Бахмута значительно истощены и приближаются к кульминации, как это произошло в Херсоне в августе этого года.

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