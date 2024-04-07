Буданов поддержал предложение Папы Римского: "Осталось убедить Россию"

Буданов уверен, что Россия не заинтересована в обмене "всех на всех".
В Главном управлении разведки приветствуют инициативу Папы Римского Франциска по обмену всех российских пленных на всех украинских.
Об этом сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью ARD в Киеве, передает Tagesschau.
"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело: убедить Россию", — сказал главный разведчик, занимающийся обменом пленных со стороны Украины.
Однако Буданов уверен, что Россия в этом не заинтересована.
В этом контексте руководитель ГУР подчеркнул, что центральным посредником в обмене военнопленными уже не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, во время пасхальной проповеди 31 марта Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину обменять военнопленных по формуле "всех на всех".
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