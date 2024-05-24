Буданов поддержал проведение "форума российской оппозиции" во Львове

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал идею проведения "Форума российской оппозиции", который прошел во Львове 23 мая.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

В сообщении указывается, что Буданов поддержал проведение мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над агрессорами.

В пресс-службе отмечают, что "подобные события приближают конец режиму Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение Кремля в войне против Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Буданов назвал истинную цель операции Кремля во время наступления на Харьковскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что Буданов предупредил, что РФ может начать наступление еще в одной области.

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