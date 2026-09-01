Буданов пообещал жесткий ответ РФ за обстрелы Украины 1 сентября: что заявил

Кирилл Буданов

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Москва сознательно обострила ситуацию, устроив террор против украинских детей и мирных объектов 1 сентября. Защищаясь, Украина подготовила ответный резкий и симметричный удар.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

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Глава ОП подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского. По его словам, воздушное пространство России больше не защищено. Об этом официально предостерегают международные партнеры, страховые компании и авиаперевозчики.

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Буданов подтвердил, что украинские дальнобойные средства будут системно наносить удары по военным объектам внутри РФ. В то же время, Украина остается открытой к дипломатии и готова делать паузы для переговоров. Однако до прекращения агрессии будут использоваться дроны и ракеты в российском воздушном пространстве.

«Российское небо больше не безопасно. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщики и партнеры. Наши дальнобойные средства будут системно отрабатывать по военным целям на территории врага», — подчеркнул он.

В конце он отметил, что Украина ценит усилия партнеров и готова к точечным паузам ради достижения мира, но борьба будет продолжаться, пока Россия не остановит войну.

«Пока идет агрессия, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе», — резюмировал руководитель ОПУ.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации из-за войны, которую Москва развязала против Украины. Международным перевозчикам советуют учитывать, что дроны теперь регулярно находятся в небе РФ.

Кроме этого, Россия шестые сутки подряд атакует Киевщину ударными дронами — в результате новой атаки в Броварском районе ранена женщина.

Ранее мы писали, в Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадание российского снаряда по складам. На месте происшествия поднялся масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.

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