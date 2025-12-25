ТСН в социальных сетях

Буданов посетил Запорожское направление фронта: что он там делал

Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало приятной неожиданностью для спецназовцев ГУР, выполняющих задание в Запорожском направлении.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов посетил Запорожское направление фронта. Он прибыл на передовые позиции к бойцам «Спецподразделения Тимура».

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

«Находясь в месте выполнения боевых задач, Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно обнаруживают и уничтожают российских окупантов и вражескую технику», — говорится в сообщении.

Глава разведки проверил, в каких условиях работают бойцы «на земле», отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

Ранее Буданов сделал заявление о «территориях в обмен на мир».

«Не торопитесь с этим. Еще раз говорю: я максимальный противник того, чтобы что-нибудь отдать. В принципе», - подчеркнул главный украинский разведчик.

