Буданов предупредил, к чему готовиться украинцам в войне с Россией

Кирилл Буданов

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов высказался по поводу будущего Украины, подчеркнув, что страна не будет иметь «совершенно мирной, безугрожающей жизни» в ближайшие годы.

Об этом он рассказал сегодня на Киевском международном экономическом форуме.

Он прокомментировал стратегию, которую в Европе называют «стальным дикобразом» (видение, которое должно сделать Украину «совершенно недоступной для внешнего агрессора»). Буданов отметил, что хотя названия могут быть разными — от «израилизации» до «Дикого ежа» — главное, чтобы эти концепции были не просто словами, а реально воплощались.

«Мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору, в любой момент… И с этим придется жить», — подчеркнул главный разведчик.

По его словам, главный вопрос состоит в том, осознает ли общество этот вызов и будет ли эта стратегия реально воплощена, а не останется только видением.

Справка о терминологии

Стратегия «Стальной дикобраз» была названа The Economist планом, разработанным Кайей Каллас (главный дипломат ЕС). Она предусматривает максимальное вооружение Украины для предотвращения внешней агрессии.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов оценил перспективы окончания войны до конца 2025 года. В ответ на вопрос, может ли война в Украине закончиться уже в этом году, Буданов сказал: «Я надеюсь на лучшее».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал попытку президента России Владимира Путина заключить с США мирное соглашение без Киева или Европы.

Также Буданов заявлял, что Россия может объявить новую мобилизацию, и это, к сожалению, реальная угроза.