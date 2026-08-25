Буданов предупредил о сокращении поставок Patriot в 2026 году: почему систем ПВО критически не хватает

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов

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В этом году Украина получит меньше зенитных ракетных комплексов Patriot, что существенно усложнит защиту городов от регулярных баллистических ударов.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал итальянским журналистам при оценке текущей ситуации на фронте и ключевых потребностей армии, сообщает La Stampa.

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Нехватка систем Patriot и потребности армии

Руководитель Офиса президента отметил регулярность поставок систем Patriot, однако спрогнозировал уменьшение их объемов в 2026 году по сравнению с прошлым. По его словам, этого количества просто не хватит для полноценного противодействия безумным темпам российских атак.

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"Сейчас это единственная система вооружения, которая способна эффективно нейтрализовать баллистические ракеты", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Чиновник выделил четыре главные потребности Киева на этом этапе войны:

Боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ведь каждая сбитая ракета спасает человеческую жизнь и инфраструктуру.

Совместное производство оружия, новые лицензии и технологии уменьшит зависимость от политических циклов стран-партнеров.

Прогнозируемое финансирование, без которого армия не может планировать военные операции.

Безопасность судоходства в Черном море, где Россия с июля проводит систематическую кампанию против украинских портов для остановки экспорта.

Ситуация на фронте и удары по РФ

В настоящее время российские оккупанты сосредоточили главное давление на севере Донбасса, в частности на Краматорском и Славянском направлениях. Однако враждебное наступление не достигает планируемых Генеральным штабом РФ масштабов. Потери агрессора существенно превосходят его способность пополнять резервы, что ярко подтверждает неизменное изменение российских командиров.

Важным элементом войны Буданов назвал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре и флоту. Эти атаки существенно изменяют экономику войны для Москвы.

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Смена командования и вопросы выборов

Журналисты спросили чиновника о недавних отставках министра обороны Федорова и главнокомандующего Александра Сырского. Буданов назвал это решением Верховного главнокомандующего и поблагодарил обоих экс-чиновников за огромную работу по защите страны. Новым главнокомандующим стал генерал Михаил Драпатый, обладающий значительным фронтовым опытом.

Руководитель ОП также отреагировал на заявления бывшего министра Федорова о необходимости проведения выборов. Буданов выразил сомнение в возможности такого шага в ходе активных боевых действий. Он привел несколько риторических вопросов, которые делают процесс голосования невозможным:

Как солдат на фронте сможет проголосовать под угрозой вражеских дронов?

Как свой голос отдадут сотни тысяч украинцев на временно оккупированных территориях?

Как власти организуют безопасную работу избирательных участков в Харькове, где воздушная тревога раздается по три раза в день?

«Выборы не сводятся только к технологическим решениям в смартфоне, это, прежде всего, вопрос доверия к прозрачности всей процедуры», — подытожил Буданов.

Напомним, Буданов раскрыл, чего ждать в ближайшее время от переговоров с Россией. Украинская сторона видит некоторые сигналы, которые могут свидетельствовать о возможности оживления переговорной тематики.

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