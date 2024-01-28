Буданов прокомментировал падение российского Ил-76: "Ситуация непонятна до конца"

Накануне в Белгородской области разбился российский транспортный самолет Ил-76. Пока ни украинская, ни российская стороны не могут до конца ответить, что произошло. В то же время позиция России ясна – во всем винить Украину.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Как подчеркнул Буданов, для традиционного подхода "винна Украина" ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, речь идет о том, что россияне не показали поля, засеянные трупами, остатками, как должны это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину.

"Но даже этого нет. То есть ситуация не ясна до конца. Если это произошло как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы – убийцы". Но нет трупов, ничего нет", – заметил глава украинской разведки.

Ранее в The Washington Post написали о том, что Россия хотела получить ДНК родных военнопленных, якобы находившихся в уничтоженном Ил-76.

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