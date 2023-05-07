Буданов прокомментировал покушение на Прилепина и других оккупантов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что ликвидация россиян, причастных к полномасштабной войне и смертям украинцев, продолжится в любой точке мира. Так он ответил на вопросы иностранных журналистов о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации ряда российских публичных сторонников войны против Украины, в частности, покушение на Захара Прилепина 6 мая.

Об этом пишет пресс-служба ГУР.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", — подчеркнул руководитель ГУР.

Буданов также отметил, что Российская Федерация умеет действовать в информационном пространстве, поэтому даже воображаемую ракетную атаку на Кремль оккупанты будут показывать как "победу", утверждая, мол, таким образом предотвратили величайшую катастрофу в истории человечества.

"Звучит как шутку, но россияне воспринимают такую ерунду" — резюмировал глава ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов уже заявлял, что российские оккупанты, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены.

Покушение на Захара Прилепина: что известно

В субботу, 6 мая, вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин. В результате взрыва погиб его водитель, а сам Прилепин получил ранения – о состоянии его здоровья поступает противоречивая информация.

Представители "Атеша" взяли на себя ответственность за покушение.

Однако уже впоследствии в России задержан по подозрению в покушении на пропагандиста Прилепина 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова, он якобы признал свою вину.

В России также заявили, что к подрыву пропагандиста Прилепина относятся США и Украина.

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