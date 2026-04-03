Буданов прокомментировал возможные изменения в сфере мобилизации и работы ТЦК

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что не стоит ожидать «чуда» в результате возможных изменений в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). По его словам, суть мобилизации останется той же, пока идет война.

Об этом Буданов говорил на встрече CEO Club Ukraine.

Глава ОП подчеркнул, что армии нужен человеческий ресурс, в связи с тем, что война длится уже 12 лет, из которых 4 года — в виде полномасштабного вторжения РФ.

«А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее — не сильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать», — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, от изменения названия или формата работы ТЦК не изменится ничего.

«Или фронт упадет», — подытожил он.

Напомним, народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил необходимость усиливать мобилизационные мероприятия в крупных городах. По его словам, мобилизация должна быть равномерной между селами и областными центрами.