Буданов раскрыл детали о новом обмене пленными

Кирилл Буданов

В ближайшее время должен состояться очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Я подтверждаю, что в ближайшее время будет обмен. Просто мы не всегда успеваем с физическими и юридическими процедурами — как они (россияне. — Ред.), так и мы. Например, в прошлый раз мы успели, а они нет», — отметил он.

Последний обмен пленными — что известно

Украина и Россия в преддверии Пасхи провели обмен военнопленными. Украина вернула 175 военнослужащих и 7 гражданских и передала 175 российских пленных.

Среди тех, кого вернули — военные Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры.

«Наши воины защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что большинство из них находились в плену с 2022 года, среди них есть раненые.

«Особенность сегодняшнего обмена в том, что практически все освобожденные пленники — как военные, так и гражданские — содержались в плену с 2022 года», — сообщили в Координационном штабе.

Также удалось освободить 25 офицеров, ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.

Более половины возвращенных 11 апреля украинских защитников попали в плен во время обороны Мариуполя.