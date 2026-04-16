- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
Буданов раскрыл детали о новом обмене пленными
Глава Офиса президента подтвердил, что обмен пленными между сторонами готовится.
В ближайшее время должен состояться очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
«Я подтверждаю, что в ближайшее время будет обмен. Просто мы не всегда успеваем с физическими и юридическими процедурами — как они (россияне. — Ред.), так и мы. Например, в прошлый раз мы успели, а они нет», — отметил он.
Последний обмен пленными — что известно
Украина и Россия в преддверии Пасхи провели обмен военнопленными. Украина вернула 175 военнослужащих и 7 гражданских и передала 175 российских пленных.
Среди тех, кого вернули — военные Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры.
«Наши воины защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что большинство из них находились в плену с 2022 года, среди них есть раненые.
«Особенность сегодняшнего обмена в том, что практически все освобожденные пленники — как военные, так и гражданские — содержались в плену с 2022 года», — сообщили в Координационном штабе.
Также удалось освободить 25 офицеров, ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.
Более половины возвращенных 11 апреля украинских защитников попали в плен во время обороны Мариуполя.