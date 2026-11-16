Буданов раскрыл, как Россия хочет расшатать Украину изнутри

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

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Россия усилила попытки расшатать ситуацию внутри Украины, чтобы посеять хаос и спровоцировать кризис в государственном управлении и силовом блоке.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

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По словам Кирилла Буданова, из-за нехватки успехов на поле боя и все большие потери Россия заметно усилила информационные атаки. Враг пытается подорвать внутреннюю стойкость Украины.

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Он уточнил, что для расшатывания ситуации внутри Украины Россия использует разные инструменты информационного влияния.

«Ее оружие — дезинформация, манипуляции, лживая пропаганда, использование агентов влияния и полезных идиотов. Ее цель — посеять хаос, обусловить в Украине внутренний кризис, в том числе и в сфере государственного управления и силовом блоке», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Буданов добавил, что устойчивость Украины к информационным угрозам во многом зависит от работы медиа, которые могут либо укреплять общество, либо разрушать доверие.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска продвинулись к юго-западной окраине Константиновки Донецкой области, однако о захвате города речь не идет. Территории к востоку и северу от реки Кривой Торец остаются в серой зоне или под контролем ВСУ.

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Несмотря на заявление диктатора Путина о якобы контроле россиян над Константиновкой в Донецкой области город находится под контролем ВСУ.

К слову, Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Сил обороны и рассказал, на чем Украина сосредоточится во время следующего «Рамштайна»

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