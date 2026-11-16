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Буданов раскрыл, как Россия хочет расшатать Украину изнутри
Кирилл Буданов назвал чем Россия пытается подорвать устойчивость Украины.
Россия усилила попытки расшатать ситуацию внутри Украины, чтобы посеять хаос и спровоцировать кризис в государственном управлении и силовом блоке.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.
По словам Кирилла Буданова, из-за нехватки успехов на поле боя и все большие потери Россия заметно усилила информационные атаки. Враг пытается подорвать внутреннюю стойкость Украины.
Он уточнил, что для расшатывания ситуации внутри Украины Россия использует разные инструменты информационного влияния.
«Ее оружие — дезинформация, манипуляции, лживая пропаганда, использование агентов влияния и полезных идиотов. Ее цель — посеять хаос, обусловить в Украине внутренний кризис, в том числе и в сфере государственного управления и силовом блоке», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Буданов добавил, что устойчивость Украины к информационным угрозам во многом зависит от работы медиа, которые могут либо укреплять общество, либо разрушать доверие.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российские войска продвинулись к юго-западной окраине Константиновки Донецкой области, однако о захвате города речь не идет. Территории к востоку и северу от реки Кривой Торец остаются в серой зоне или под контролем ВСУ.
Несмотря на заявление диктатора Путина о якобы контроле россиян над Константиновкой в Донецкой области город находится под контролем ВСУ.
К слову, Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Сил обороны и рассказал, на чем Украина сосредоточится во время следующего «Рамштайна»