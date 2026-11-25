Кирилл Буданов

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Переговорный процесс идет в плановом режиме. Уже 25 ноября Украина проведет очередные консультации по европейским партнерам по телефону.

Об этом рассказал руководитель офиса президента Кирилл Буданов, передает Новости.LIVE.

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«Смотрите, двигается постепенно. Я бы сказал, более или менее планово», — отметил Кирилл Буданов.

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По словам руководителя Офиса президента, работа в этом направлении не останавливается, и уже сегодня запланированы очередные контакты с союзниками.

«Сегодня должны находиться в телефонном режиме очередные консультации между нами и европейскими партнерами. То есть, идет плановая работа», — уточнил он.

На вопрос журналистки о том, к каким результатам приведет эта работа, Кирилл Буданов ответил, что это станет известно со временем. Кроме того, руководитель ОПУ выразил надежду, что четырехсторонняя встреча по миру — с участием Украины, США, Европы и России — может состояться еще до Рождества.

«Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично», — добавил Буданов.

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Кирилл Буданов также прокомментировал состав делегаций. Он отметил, что важнее не то, кто будет принимать участие во встрече, а какие вопросы на ней будут обсуждать.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратится к новому Конгрессу США, который сейчас находится под контролем демократов, чтобы усилить давление на Россию. В то же время Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения как можно быстрее.

Ранее мы писали, что следующий раунд трехсторонних переговоров по войне в Украине может состояться уже в ближайшее время. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в РФ ориентируются на Абу-Даби как основная площадка для встречи. В то же время, конкретных дат проведения встречи пока нет.

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