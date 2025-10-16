Буданов раскрыл план Кремля и предупредил Европу о сценарии Украины 2014 года

Кирилл Буданов / © Associated Press

Российская Федерация продолжает усиливать агрессию и выходит за пределы Украины. В настоящее время главная цель Кремля – это страны ЕС и НАТО. Именно их путинский авторитарный режим считает для себя угрозой.

Об этом сообщил руководитель украинского ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, сообщает ”24 Канал” .

По словам Буданова, в Европе уже начали реализовываться первые доктрины гибридной войны. Главный украинский разведчик говорит, что схожий сценарий уже проходил в Украине, результат которого можно наблюдать сейчас.

"В ближайшее время, если Кремль не остановить, гибридная агрессия будет только расширяться и усиливаться, как мы все это видели на территории Украины в конце 2013 - начале 2014 года", - сказал глава ГУР.

Напомним, аналитики ISW предупреждают, что Россия готовит Европу к войне, усиливая свои диверсионные и разведывательные миссии. Москва перешла к так называемой "фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной предстоящей войне России и НАТО. Более того, американские специалисты прогнозируют, что Кремль может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем ожидают европейские лидеры.

Кроме того, Кремль возрождает миф о "русском мире" в Латвии. Аналитики института отмечают: Москва давно утверждает, что Россия обязана защищать своих "соотечественников за границей". Именно этот нарратив применял Кремль для оправдания своих вторжений в Молдову, Грузию и Украину.