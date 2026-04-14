Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что не рассматривает вопрос о политической карьере или участии в президентских выборах, пока страна борется за свое существование.

Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg , комментируя свою роль во властной иерархии и будущие перспективы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он использовать нынешнюю должность в качестве отправной точки для борьбы за высшую должность в стране, Буданов ответил:

«Сейчас об этом думать рано. На кону стоит выживание и существование государства. Какая политика может быть в такой ситуации?»

По сообщению Bloomberg, бывший глава разведки сохраняет лаконичность и прямой стиль общения, присущий военным. Работа Буданова сосредоточена на преодолении вызовов правительственной деятельности и обеспечении функционирования государственной системы в условиях войны.

Позиция Буданова по поводу выборов — последние новости

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Еще раньше, когда Кирилл Буданов занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, он заявлял, что не считает вопрос выборов приоритетным, потому и не думал, будет баллотироваться или нет. Отмечал, что перед страной стоят другие вызовы, а будущее зависит от многих переменных.