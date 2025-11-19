Буданов раскрыл подробности спецоперации ГУР в Покровске

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов

Бойцы ГУР высадились с вертолетов в Покровске, чтобы проложить коридор для основных подразделений ВСУ, которые пришли в город для усиления обороны.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «24 каналу».

По его словам, на момент проведения этой операции ситуация в Покровске была максимально напряженной и обостренной.

«Хочу напомнить, что все это произошло на фоне уже официальных заявлений РФ о взятии города. Когда Герасимов [начальник Генштаба вооруженных сил РФ] докладывал [президенту] Путину о том, что город взят. И здесь вы должны понять, какая ситуация была в тот момент», — отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что ни один другой вариант в тогдашних условиях не сработал бы.

«Мы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных Сил смогли спокойно, насколько это возможно, подойти к городу на усиление», — отметил он.

Буданов также объяснил значение этой операции.

«Эта операция дала свое. После этого все в России перестали говорить, что город взят. Начали говорить, что есть продвижение, есть успех, есть много боев… Но они отошли от того, что все взято», — сказал он.

Глава ГУР также скромно открестился от того, что лично руководил ее проведением.

«Командовал операцией командир подразделения. Я находился рядом и помогал ему по мере своих возможностей. У нас героические ребята. И здесь отбирать их победы нельзя», — сказал он.

Напомним, 31 октября украинские силы, включая подразделения ГУР и ДШВ, провели рискованную, но успешную воздушно-штурмовую операцию к западу от Покровска, привлекая вертолеты типа UH-60 Black Hawk. Целью было возвращение контроля над стратегически важными для логистики районами, которые ранее считались захваченными РФ.