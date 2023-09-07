Буданов раскрыл свое желание, когда задувал свечи на праздничном торте в День разведки

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл, что загадал в День украинской разведки, когда задувал свечи на праздничном торте.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона в четверг, 7 сентября.

"Желание понятно – скорейшей, всеобъемлющей и полной победы Украины", — коротко ответил Буданов.

В четверг, 7 сентября, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов оригинально поздравил с профессиональным праздником украинскую военную разведку. На тг-канале главного разведчика появилось видео, на котором он задувает свечи на торте. После этого Буданов слегка улыбается под нотки песни Happy Birthday to You, а затем появляется надпись: "С Днем военной разведки! Загадывай желания".

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