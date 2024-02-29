Буданов рассказал, были ли разногласия между Зеленским и Залужным

Разведчик подчеркнул, что один был подчинен другой.

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов выразил сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли какие-то разногласия.

Такое мнение главный украинский разведчик высказал в интервью CBC News.

По его словам, между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия. Ведь, подчеркнул Буданов, один подчинен другому.

Издание CBC News отмечает, что глава разведки "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся?", — заметил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему уволил главкома Валерия Залужного. По его словам, речь идет о перезагрузке, перестройке и изменении менеджмента военного командования.

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