Буданов рассказал, как чуть не погиб во время операции на Донбассе: "Выходил через линию фронта"

Во время третьего ранения он получил пулю в руке, из-за чего сейчас концовка плохо сгибается, рассказал Буданов.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов часто участвовал в операциях на линии столкновения на Донбассе и трижды получал ранения, одно из них было смертельно опасно.

Об этом он рассказал для NV.

По его словам, первое и третье ранения были легкими, а вот второе было опасным. При выполнении задания на Донбассе обломков противопехотной мины попали ему под сердце. Была пробита спина и шея.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — рассказал Буданов .

Во время третьего ранения он получил пулю в руке и выбил ему локтевой сустав. После этого концовка плохо изгибается.

Во время каких операций и где именно это произошло – главный разведчик не раскрыл.

По информации СМИ, в 2016 году Буданову дали майора, за 2 года – подполковника, а в 2020 году – полковника. В то время он был офицером по особым поручениям, заместителем председателя департамента оперативной работы, а затем и заместителем директора департамента Службы внешней разведки.

Напомним, спецподразделение Kraken сообщило, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. В подтверждение опубликовали фото спецоперации.

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