Буданов рассказал, как в ГУР узнали о подготовке россиян к нападению 24 февраля 2022 года

Глава разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о развитии спецслужбы за два года великой войны.

После начала полномасштабного вторжения России, Украина значительно увеличила численность боевых и оперативных подразделений разведки, а также усилила техническую составляющую.

Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью для The Telegraph.

"С началом войны мы значительно увеличили свой штат. Максимальному увеличению подлежали боевые, оперативно-боевые подразделения и техническая разведка. Значительно усилили направление киберразведки. В связи с ростом объемов полученной информации украинская спецслужба укрепила аналитическое направление и внедрила основанные на искусственном интеллекте новые сервисы для технической обработки данных", – рассказал Буданов.

Также, по его словам, Украина широко использует возможности, предоставляемые разведывательными ведомствами стран-партнеров.

"Например, для нас критически важной часто есть информация о запуске ракет из рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Эта помощь неоценима для нас", — отметил глава ГУР.

Таким образом разведка Минобороны помогает партизанским группировкам, которые действуют на территории РФ, "поддерживает их, взаимодействует с ними, иногда высказывает свои просьбы или ставит определенные задачи". Но, говорит Буданов, это не такое массовое явление, как иногда кажется.

"Серьезную роль в процессе противостояния с террористической Россией играет агентура: во время войны на нее возложена задача не только получать информацию, но и осуществлять специальные активные мероприятия. Благодаря агентурной разведке Украина смогла заранее получить данные о нападении России 24 февраля 2022 года. Если бы мы полагались исключительно на данные радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки, мы бы не были готовы, не поняли бы, что будет происходить вторжение, и не успели бы подготовиться", — отметил Буданов.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов дал новое интервью для западных СМИ, в котором рассказал об актуальной ситуации на фронте, объяснил паузу ракетных атак РФ по Украине и поделился планами Украины на предстоящие военные годы. ТСН.ua собрал главные тезисы, озвученные в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

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