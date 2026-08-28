Буданов рассказал, какой будет зима: сможет ли Украина ее пережить

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

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Украина сможет выдержать предстоящий отопительный сезон, несмотря на все сложности и нанесенные энергетике повреждения в прошлом году.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, выступая на международном форуме «Украина Завтра», передают Новини.LIVE.

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Отопительный сезон в Украине будет сложным — что известно

По его словам, предстоящая зима потребует значительных усилий от всей страны.

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«Зиму мы пройдем. Первое, что я вам скажу. Мы точно ее пройдем. Она не будет легкой, врать не буду. Она даже не будет легкой, если ничего не будет происходить, потому что ущерб в прошлом году нанесен довольно-таки солидный», — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента напомнил, что предыдущий отопительный период также был сложным, однако страна справилась благодаря совместным усилиям бизнеса и министерства энергетики.

«Все-таки и бизнес, и Министерство энергетики отработали. На самом деле можно во многом их там, как говорится, печалить, но они отработали так, что страна выдержала. К этому сезону тоже готовились. Не скажу, что все отлично, много где есть отставание от планов, но работа идет», — отметил он.

Кроме того, чиновник сообщил о разработке важной инициативы в топливно-энергетическом секторе, детали которой пока держат в секрете. Буданов отметил, что на этот энергетический проект есть большая надежда, однако разглашать информацию о нем он пока не имеет права.

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Также он обратил внимание на активные восстановительные работы, продолжающиеся во многих регионах государства. Руководитель ОП заверил, что это восстановление обязательно принесет результаты, так что украинцам не стоит волноваться, ведь страна успешно преодолеет зиму.

Подготовка к зиме 2026-2027 — последние новости

Напомним, Киев может остаться без отопления на длительное время даже после восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, поскольку они будут и в дальнейшем оставаться уязвимыми к новым российским ударам.

Ранее нардеп Сергей Козырь призвал жителей столицы уже сейчас продумать, как они будут проходить зимний период при возможных перебоях с отоплением и электроснабжением.

Кстати, Россия уничтожает продовольственные склады в Украине. Несмотря на потери до 90% мощностей на отдельных объектах, угрозы системного дефицита базовых продуктов отсутствуют. Рынок адаптируется к новым вызовам.

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