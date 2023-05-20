Буданов рассказал, какой фейк российской пропаганды его больше всего поразил

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что его поражают российские фейки, активно распространяемые Кремлем. Наибольшее впечатление на него произвел фейк о "боевых комарах".

Об этом главный украинский военный разведчик рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

"Комари вот кстати — меня так поразило немного... Боевые комары — это уже сильно", — сказал Буданов.

К слову, в октябре прошлого года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в Украине создали дрон, который "транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекции, и высвобождает их; после укуса комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний.

По словам Буданова, у россиян полностью обезображено восприятие мира. Причина этого – кремлевская пропаганда. Высказался глава ГУР и о российских пленных окупантов, которые откровенно врут на допросах. Подчиняясь инстинкту самосохранения, говорит Буданов, они врут на допросах, которые "уходили спасать украинцев". Впрочем, добавляет он – самое страшное, что в подсознании они так и относятся к этому.

"Это страшно. Целиком у них мозг уничтожен пропагандой", — высказался руководитель Главного управления разведки.

Напомним, Россия в течение последних двух недель распространяет фейки о якобы гибели ряда украинских командующих. В частности, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Заместитель министра обороны Анна Маляр говорит, что речь идет не просто о фейке. Она называет это "фальстартом".

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